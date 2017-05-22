На Донеччині виявили партію контрафактних цигарок

СБУ виявила велику партію контрафактних цигарок, яку намагалися переправити з тимчасово окупованих територій

Велику партію контрафактних цигарок, яку намагалися незаконно переправити з тимчасово окупованих територій, виявила на Донеччині Служба безпеки України спільно з військовослужбовцями Збройних Сил та фіскальною службою.

Під час забезпечення контролю за переміщенням осіб і товарів через лінію зіткнення в районі Мар'їнки правоохоронці зупинили двох підозрілих чоловіків, які рухались з тимчасово окупованої території на мотоциклі з причепом.

При огляді автотранспорту у них було вилучено чотирнадцять з половиною тисяч пачок цигарок з явними ознаками підробки, орієнтовна вартість яких становить приблизно триста шістдесят три тисячі гривень.

Тривають невідкладні процесуальні дії.