На Донеччині виявили партію контрафактних цигарок
При огляді автотранспорту було вилучено чотирнадцять з половиною тисяч пачок цигарок з явними ознаками підробки.
СБУ виявила велику партію контрафактних цигарок, яку намагалися переправити з тимчасово окупованих територій
Велику партію контрафактних цигарок, яку намагалися незаконно переправити з тимчасово окупованих територій, виявила на Донеччині Служба безпеки України спільно з військовослужбовцями Збройних Сил та фіскальною службою.
Під час забезпечення контролю за переміщенням осіб і товарів через лінію зіткнення в районі Мар'їнки правоохоронці зупинили двох підозрілих чоловіків, які рухались з тимчасово окупованої території на мотоциклі з причепом.
При огляді автотранспорту у них було вилучено чотирнадцять з половиною тисяч пачок цигарок з явними ознаками підробки, орієнтовна вартість яких становить приблизно триста шістдесят три тисячі гривень.
Тривають невідкладні процесуальні дії.