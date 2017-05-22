«Чорний археолог» з Чернігівщини знайшов скарб старовинних прикрас із золота та срібла

СБУ попередила контрабанду культурних цінностей часів Київської Русі.

Джерело: Відомості

Спробу контрабандного вивезення за кордон культурних цінностей часів Київської Русі попередила на Чернігівщині Служба безпеки України спільно з прокуратурою.

Місцевий мешканець – «чорний археолог» – під час незаконних пошукових робіт знайшов скарб старовинних прикрас із золота та срібла. Він намагався продати їх ділкам, які займаються незаконним перепродажем історико-культурних цінностей за кордон. Проте оперативники спецслужби запобігли такій спробі.

Старовинні прикраси вилучено та передано на експертизу для встановлення їх історичної та культурної цінності.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 201 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

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«Чорний археолог» з Чернігівщини знайшов скарб старовинних прикрас із золота та срібла

«Чорний археолог» з Чернігівщини знайшов скарб старовинних прикрас із золота та срібла

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