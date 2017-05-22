«Чорний археолог» з Чернігівщини знайшов скарб старовинних прикрас із золота та срібла

СБУ попередила контрабанду культурних цінностей часів Київської Русі.

Спробу контрабандного вивезення за кордон культурних цінностей часів Київської Русі попередила на Чернігівщині Служба безпеки України спільно з прокуратурою.

Місцевий мешканець – «чорний археолог» – під час незаконних пошукових робіт знайшов скарб старовинних прикрас із золота та срібла. Він намагався продати їх ділкам, які займаються незаконним перепродажем історико-культурних цінностей за кордон. Проте оперативники спецслужби запобігли такій спробі.

Старовинні прикраси вилучено та передано на експертизу для встановлення їх історичної та культурної цінності.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 201 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

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