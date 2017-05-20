У Харкові на хабарі затримано підполковника податкової

У Харкові на хабарі затримано підполковника податкової

Податківець з напарником вимагали кошти у підприємця.

Джерело: Відомості

Оперуповноважений управління внутрішньої безпеки ДФС України в місті Києві разом з колишнім працівником вимагали від підприємця 5 тисяч гривень. За вказану суму грошей пообіцяли бізнесмену не проводити перевірок та не втручатися у його діяльність. Також гарантували "захист" від "небажаних візитів" колег.

В рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, правоохоронця задокументували корупційну діяльність підполковника податкової міліції та колишнього працівника фіскальної служби.

Крім того, оперуповноважений податкової міліції є кандидатом на посаду судді.

Проводяться процесуальні заходи. 

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