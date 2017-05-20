Супрун: Верховна Рада затримує розгляд медичної реформи

Верховна Рада має ухвалити необхідні законопроекти для проведення медичної реформи не пізніше 1 липня, інакше не можна розпочати реформу системи фінансування охорони здоров'я. Про це в ефірі "5 каналу" заявила в.о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун.

"Нам від коаліції передали інформацію, що вони сподіваються, що робоча група завершить свою роботу до 6 червня, але навіть до 6 червня – це два тижні пропадає, бо немає сесійних тижнів кожного тижня. Дуже важливо, щоб ці законопроекти були прийняті до кінця місяця червня, бо з 1 липня розпочинається реформа на рівні первинної ланки, нам потрібно змінити Бюджетний кодекс і по-іншому оплачувати послуги на первинній ланці", – сказала вона.

"Інакше ми не зможемо розпочати систему фінансування охорони здоров'я", – додала Супрун.

Нагадаємо, депутати протягом пленарного тижня вирішили навіть не починати розгляд законопроектів стосовно медичної реформи, не підтримали введення персональних санкцій проти екс-президента-втікача Віктора Януковича і "не встигли" проголосувати за церковні законопроекти. Разом з тим, ці теми активно обговорювалися і викликали масу реакцій.