АТО: ворог застосував артилерію

Кількість ворожих збройних провокацій минулої доби сягнула відмітки 55. Все частіше ворог застосовує артилерійське озброєння, використання якого суворо заборонене Мінськими домовленостями.

Приморський напрямок. Зафіксовано 26 ворожих обстрілів. Зокрема, ввечері, використовуючи заборонені міномети калібру 120 мм, бойовики обстрілювали наші позиції в районі Широкиного та Гнутового. Також опорні пункти біля Широкиного й Бердянського знову опинились під ворожим вогнем з 122-мм артилерійських систем. Окрім того, противник з гранатометів та стрілецької зброї вів вогонь по укріпленнях сил АТО неподалік Водяного, Павлополя, Новогригорівки та ще низки населених пунктів. В районі Мар'їнки та Красногорівки незаконні збройні формування вели вогонь з 82-мм мінометів та легшого озброєння. Одна з ворожих мін калібру 82 мм знову влучила у житловий квартал Красногорівки. На щастя, руйнувань та постраждалих серед цивільних осіб немає.

Донецький напрямок. Бойовики 16 разів використовували зброю проти українських захисників. Найскладнішою ситуація залишається у південному та східному передмісті Авдіївки. З настанням сутінок бойовики обстрілювали українських воїнів на цій ділянці фронту з 120-мм та 82-мм мінометів, а також стрілецької зброї та гранатометів. Північно-східніше, в районі Верхньоторецького, противник бив по наших укріпленнях з мінометів калібру 82 мм та стрілецької зброї. На Світлодарській дузі вчергове з озброєння БМП та великокаліберних кулеметів ворогом були обстріляні наші воїни, котрі тримають оборону неподалік Луганського.

Луганський напрямок. На цій ділянці фронту впродовж минулої доби зафіксовано 13 фактів застосування бойовиками зброї, зокрема й з використанням важкого артилерійського озброєння та реактивних систем залпового вогню. Так, пізно ввечері незаконні збройні формування здійснили обстріли опорних пунктів сил АТО біля Троїцького з РСЗВ "Град", 152-мм та 122-мм артилерійських систем. Також зі ствольної артилерії калібру 122 мм противник бив по наших позиціях в районі Новоолександрівки. А з 120-мм та 82-мм мінометів - неподалік Новозванівки та Попасної. Ворожі обстріли зі стрілецької зброї й гранатометів також відбулись біля Валуйського, Кримського та Станиці Луганської.

В результаті обстрілів впродовж минулої доби 4 військовослужбовці ЗС України зазнали поранень, інформує штаб АТО.