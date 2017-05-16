Зі сторони Донецька бойовики частково зайняли сіру зону

Російські окупаційні війська продовжують нехтувати Мінськими домовленостями. Нещодавно наші десантники зірвали чергову їхню спробу просунутися вперед: окупанти частково зайняли нові позиції в сірій зоні поблизу населеного пункту Піски, що неподалік тимчасово окупованого українського Донецька.

Бойовики спочатку відкрили вогонь зі всієї стрілецької зброї. Далі почала працювати ворожа артилерія, під прикриттям якої терористи пішли в наступ. Наші десантники були готові до цього і відкрили вогонь у відповідь зі стрілецької зброї та гранатометів. Увійшовши в сіру зону ворожі підрозділи відчули сильний опір і зупинилися - чергова загарбницька атака була припинена.

Командир підрозділу десантників із позивним «Фанат» розповів, що ворог завжди обстрілював наші позиції, а після «зимової сплячки» ще більше активізувався. Зараз бойовики активно проводять інженерні роботи та облаштовують свої позиції, а три дні тому внаслідок ворожого мінометного обстрілу троє українських десантників зазнали поранень.

- Ми виконуємо Мінські домовленості і першими вогонь ніколи не відкриваємо. Тільки коли є реальна загроза життю наших військовослужбовців, змушені подавляти вогонь ворога. Використовуємо лише дозволений калібр, - розповів «Фанат».

Окрім того додав, що противник постійно використовує для розвідки безпілотними, а у нічний час пильність десантників перевіряють диверсійно-розвідувальні групи, але крізь їхні лави не так вже і легко просочитися, інформує штаб АТО.