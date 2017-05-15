У Львові головний лікар з групою підлеглих попався на хабарі

Оперативники Управління захисту економіки у Львівській області Нацполіції та слідчі військової прокуратури Львівського гарнізону викрили корупційну схему, до якої входили головний лікар, бухгалтер та ряд керівників структурних підрозділів лікарні системи МВС. Правоохоронці задокументували одержання хабарів на суму понад 150 тисяч гривень.

Співробітники Управління захисту економіки у Львівській області Нацполіції та військової прокуратури Львівського гарнізону встановили, що начальник медичної установи налагодив злочинну схему збагачення. Зокрема, вимагав та одержував неправомірну вигоду за надання в оренду приміщень і вирішення інших питань, що входять до кола його обов'язків. Крім того, одержував "відкати" за проведення робіт по об’єктах медичного закладу та за виплату премій працівниками установи.

До корупційної схеми увійшли головний бухгалтер та ряд керівників структурних підрозділів держустанови.

Під час проведення слідчо-оперативних заходів правоохоронці задокументували понад 20 фактів одержання ними хабарів на загальну суму більше ніж 150 тисяч гривень.

Сьогодні, 15 травня, оперативники Управління захисту економіки у Львівській області Нацполіції та слідчі військової прокуратури Львівського гарнізону затримали головного лікаря та головного бухгалтера медичного заклад системи МВС. Вони одержали від представника комерційної структури 6 тисяч гривень неправомірної вигоди за надання в оренду приміщення держустанови.

На даний час проводяться санкціоновані обшуки у службових кабінетах фігурантів справи, а також за їх місцем проживання.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.