Затримано банду наркоторговців, яку "кришував" правоохоронець (фото)

У Миколаєві СБУ знешкодила банду наркоторгівців, яку «кришував» правоохоронець.

Зловмисники, під прикриттям правоохоронця, займались виготовленням і продажом ацетильованого опію в особливо великих розмірах через розгалужену мережу збуту в обласному центрі.

Правоохоронці затримали наркоділків під час реалізації чергової оптової партії наркотику.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. Наразі затримано сім осіб, вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу та оголошення про підозру.

Невідкладні слідчі дії, у тому числі проведення обшуків за місцями реалізації наркотичних засобів та проживання фігурантів кримінального провадження, тривають.