Затримано банду наркоторговців, яку "кришував" правоохоронець (фото)
Група наркоторговців була сформована за етнічною ознакою.
У Миколаєві СБУ знешкодила банду наркоторгівців, яку «кришував» правоохоронець.
Зловмисники, під прикриттям правоохоронця, займались виготовленням і продажом ацетильованого опію в особливо великих розмірах через розгалужену мережу збуту в обласному центрі.
Правоохоронці затримали наркоділків під час реалізації чергової оптової партії наркотику.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. Наразі затримано сім осіб, вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу та оголошення про підозру.
Невідкладні слідчі дії, у тому числі проведення обшуків за місцями реалізації наркотичних засобів та проживання фігурантів кримінального провадження, тривають.