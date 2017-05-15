Підприємця взяли за намагання дати хабар прокурору

Підприємця, який намагався дати хабар військовому прокурору Луганського гарнізону, затримала у Рубіжному Служба безпеки України спільно з військовою прокуратурою сил АТО.

Зловмисник оцінив закриття прокурором кримінальної справи у п’ять тисяч доларів та двадцять тисяч гривень.

Правоохоронці «взяли» комерсанта «на гарячому» у момент передачі грошей.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 369 (надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо обрання затриманому запобіжного заходу.

Тривають невідкладні слідчі дії.