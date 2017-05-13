У Києві викрили будинок розпусти, де жінок били і гвалтували

Вартість години сексуальних послуг коштувала до півтори тисячі гривень. Крім того, сутенери змушували повій вживати наркотики. Також жінок били і ґвалтували.

Департаментом боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми Національної поліції України спільно Київською місцевою прокуратурою №7 та слідчим відділом Подільського управління поліції в столиці затримали організовану злочинну групу. Зловмисник та п’ять його посібників організували діяльність борделю на території міста Києва.

Обов’язки між членами ОЗГ були розподілені. Організатор в центрі столиці орендував квартиру, в якій постійно перебували завербовані ним повії. Також на спеціалізованих сайтах мережі Інтернет він розміщав рекламу щодо надання сексуальних послуг з номерами телефонів.

Дві жінки працювали позмінно та виконували функції диспетчерів. Зокрема, вони приймали замовлення від клієнтів та повідомляли повію про прибуття клієнта.

У борделі постійно працювало 12-17 повій. Вартість години сексуальних послуг коштувала від тисячі до 1,5 тисяч гривень, з них повія отримувала половину. За побажанням клієнта повії виїжджали за вказаною ним адресою. Транспорт з водієм забезпечував організатор ОЗГ.

У борделі повії постійно вживали наркотичні засоби, зокрема, «марихуану» та «амфетамін».

Четверо сутенерів слідкували за дотриманням «дисципліни» та вербуванням нових повій. Будь яка спроба непокори каралася не лише накладанням «штрафів», а й розбійними нападами на жінок, їх катуванням та ґвалтуванням. Правоохоронці з’ясували, що факти знущання над повіями затримані зловмисники знімали на відеокамеру мобільного телефону.

З метою приховування руху коштів зловмисники використовували різні системи грошових переказів. Крім того, вони постійно змінювали місце розташування диспетчерів та місць «надання послуг». Координація всіх дій здійснювалася віддалено, з використанням мобільного зв’язку.

Наразі членів злочинної групи затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років. Слідчі дії тривають.