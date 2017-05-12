Кількість мільйонерів зменшилася, а загальний їх дохід зріс

Порівняно з 2015 роком кількість мільйонерів зменшилася на 25%, або на 1180 осіб. Про це повідомив в.о. Голови ДФС Мирослав Продан, підбиваючи підсумки деклараційної кампанії 2017 року.

За його словами, незважаючи на зменшення кількості мільйонерів, загальні суми їх доходів порівняно з минулим роком зросли на 13%, або на 3,2 млрд гривень.

«Переважна більшість громадян, які задекларували понад 1 млн грн, обліковуються у Києві – 1686. У Харківській області нараховується 287 мільйонерів, Дніпропетровській – 216, Одеській – 211», – розповів Мирослав Продан.

Загалом протягом цьогорічної деклараційної кампанії декларації про майновий стан і доходи подали майже 513 тис. громадян. Найактивніше свої доходи декларували мешканці Запорізької (50 тис. осіб), Одеської (майже 46 тис. осіб), Миколаївської (44 тис. осіб) та Дніпропетровської (майже 38 тис. осіб) областей.

Загальна сума задекларованих доходів становить 50,8 млрд грн, що на 1,4 млрд грн, або на 4% більше, ніж за аналогічний період попереднього року.

«За даними декларацій громадянами визначено до сплати податкові зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб – 1,62 млрд грн, що на 10%, або на 141,6 млн грн більше, ніж у минулому році. Військового збору буде сплачено 226,5 млн грн, або на 18,5 млн грн більше минулого року», – зазначив Мирослав Продан.

Найбільші загальні суми податкових зобов'язань задекларовано громадянами, які мешкають у м. Києві (670,5 млн грн) та Київській області (131,8 млн грн).

Правом на податкову знижку скористалися понад 65 тис. осіб. Їм буде повернуто з бюджету 110,6 млнгрн податку на доходи фізичних осіб.