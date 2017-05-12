У Харкові затримали групу злочинців, на рахунку яких згвалтування, грабежі, розбої

Всі 8 учасників угрупування затримані. На їхньому рахунку як мінімум 13 розбоїв, 6 пограбувань та зґвалтування. Серед жертв зловмисників і працівник поліції – 24-річний інспектор патрульної поліції, який є учасником антитерористичної операції на сході України. Про це сьогодні, 12 травня, повідомив Голова Національної поліції України.

Оперативна розробка цієї групи тривала майже 4 місяці.

«Працівники управління карного розшуку в Харківській області ще взимку встановили одного з нападників. Згодом виявили і другого бандита. Як з'ясувалося, ті входили до злочинного угрупування із восьми осіб, які ще з вересня минулого року тероризували харків'ян. На їхньому рахунку як мінімум 13 розбоїв, 6 пограбувань та зґвалтування», – повідомив Сергій Князєв.

Встановлено, що до складу угруповання входили 8 громадян віком від 18 до 22 років, жителі Харкова та Харківської області. Чоловіки під загрозою пістолета нападали на перехожих біля будинків, на вулицях та у під’їздах. У своїх жертв вони відбирали гроші, мобільні телефони та особисті речі.

За словами глави Нацполіції, 9 грудня 2016 року однією із жертв зловмисників став співробітник поліції Харкова, який отримав тяжкі тілесні ушкодження та до цього часу перебуває у комі і потребує коштовного лікування.

Під час санкціонованих обшуків за місцями проживання зловмисників поліція вилучила речові докази: ювелірні вироби, 30 мобільних телефонів і кілька десятків сім-карт, предмети одягу потерпілих, годинники та ніж.

Досудове розслідування проводиться за ч. 2, 3 ст. 186 (грабіж) і ч 3,4 ст. 187 (розбій), ст. 152 (зґвалтування) Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Зараз їх також перевіряють на причетність до скоєння ще декількох розбійних нападів та пограбувань.