У Житомирі поліціянт кришував проституток

У Житомирі СБУ викрила співробітника внутрішньої безпеки Нацполіції на «кришуванні» проституції

Співробітники СБ України спільно з військовою прокуратурою викрили оперуповноваженого внутрішньої безпеки Нацполіції Житомирщини на «кришуванні» проституції.

Правоохоронці встановили, що капітан поліції «виходив» на житомирських повій та пропонував їм захист від кримінальної та адміністративної відповідальності. Зловмисник гарантував жінкам «спокійну роботу під його дахом» за щотижневу винагороду у півтори-дві тисячі гривень. Для отримання грошей він залучив посередника.

Оперативники спецслужби задокументували п’ять фактів отримання спільниками грошей. Правоохоронці затримали обох зловмисників згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України у центрі Житомира після передачі їм чергової щотижневої «данини».

Наразі відбуваються обшуки у службовому кабінеті капітана, місцями проживання його та посередника.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 14 та ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.