На Кіровоградщині вилучено арсенал зброї у місцевих мешканців

Співробітники Служби безпеки України вилучили арсенал зброї та боєприпасів у мешканців міста Світловодськ на Кіровоградщині.

Під час санкціонованих обшуків у квартирі та гаражі зловмисників правоохоронці вилучили саморобний вибуховий пристрій, обріз мисливської рушниці, малокаліберну гвинтівку, три гранати Ф-1 і РГД-5, тротилову шашку вагою 200 грамів та майже вісімдесят набоїв різного калібру для вогнепальної зброї.

Слідчими СБУ відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчі дії для встановлення походження зброї.