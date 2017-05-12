На Кіровоградщині вилучено арсенал зброї у місцевих мешканців

На Кіровоградщині вилучено арсенал зброї у місцевих мешканців

Крім зброї, виявлено набої різного калібру.

Джерело: Відомості

Співробітники Служби безпеки України вилучили арсенал зброї та боєприпасів у мешканців міста Світловодськ на Кіровоградщині.

Під час санкціонованих обшуків у квартирі та гаражі зловмисників правоохоронці вилучили саморобний вибуховий пристрій, обріз мисливської рушниці, малокаліберну гвинтівку, три гранати Ф-1 і РГД-5, тротилову шашку вагою 200 грамів та майже вісімдесят набоїв різного калібру для вогнепальної зброї.

Слідчими СБУ відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчі дії для встановлення походження зброї.

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