Минулої доби окупанти відверто продовжили порушувати Мінські домовленості

Двічі було здійснено обстріли, по одній міні калібру 120 міліметрів, в районі Талаківки. По Широкиному вогонь вів снайпер.

На Донецькому напрямку наші позиції були обстріляні в районі Луганського, Майорська та Авдіївки. По Луганському вогонь вели 82 міліметрові міномети.

На Луганському напрямку Троїцьке та Жовте потрапили під вогонь великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 39 обстрілів наших позицій.