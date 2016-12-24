По всій лінії вогню встановлена тиша
Станом на ранок 24 грудня українська сторона підтверджує встановлення режиму тиші.
Станом на ранок 24 грудня українська сторона СЦКК підтверджує про запровадження всеосяжного, стійкого, безстрокового припинення вогню, починаючи з 00.00 24 грудня 2016 року.
Офіцери української сторони СЦКК продовжують моніторинг та спостереження за дотриманням режиму припинення вогню. Про будь-які зміни в обстановці буде негайно поінформовано СММ ОБСЄ.
Керівник української сторони Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін