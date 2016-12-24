По всій лінії вогню встановлена тиша

Станом на ранок 24 грудня українська сторона СЦКК підтверджує про запровадження всеосяжного, стійкого, безстрокового припинення вогню, починаючи з 00.00 24 грудня 2016 року.

Офіцери української сторони СЦКК продовжують моніторинг та спостереження за дотриманням режиму припинення вогню. Про будь-які зміни в обстановці буде негайно поінформовано СММ ОБСЄ.

Керівник української сторони Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін

генерал-майор Анатолій Петренко.