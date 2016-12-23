У Рівному знешкодили гранату, яку виявили на території ліцею

У Рівному знешкодили гранату, яку виявили на території ліцею
Граната «Ф-1» / Фото: VseShtuki.ru

Піротехніки ДСНС знешкодили гранату «Ф-1».

Джерело: Відомості

23 грудня о 15.00 співробітники групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення ГУ ДСНС України у Рівненській області успішно знешкодили гранату «Ф-1» часів Другої світової війни, яку цього ж дня під час обходу території випадково знайшла заступник  директора  професійного ліцею, що в місті Рівному на вулиці Млинівській, 2, повідомляє прес-служба ДСНС.  

Боєприпас перебував у бойовому стані та становив реальну загрозу життю громадян. 

У ході обстеження прилеглої території інших вибухонебезпечних предметів рятувальники не виявили.

 

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