У Рівному знешкодили гранату, яку виявили на території ліцею

Граната «Ф-1» / Фото: VseShtuki.ru

23 грудня о 15.00 співробітники групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення ГУ ДСНС України у Рівненській області успішно знешкодили гранату «Ф-1» часів Другої світової війни, яку цього ж дня під час обходу території випадково знайшла заступник директора професійного ліцею, що в місті Рівному на вулиці Млинівській, 2, повідомляє прес-служба ДСНС.

Боєприпас перебував у бойовому стані та становив реальну загрозу життю громадян.

У ході обстеження прилеглої території інших вибухонебезпечних предметів рятувальники не виявили.