СБУ перекрила ще один канал фінансування терористів т. зв. «ДНР»

Правоохоронці встановили, що керівники комерційної структури з Донеччини, перереєстрованої на території контрольованій українською владою, продовжували постачати продукти харчування до т. зв. «ДНР». Ділки організували логістику товарів до тимчасово окупованих терористами територій через Росію, повідомляє прес-центр СБУ.

Співробітники спецслужби під час обшуків в офісах та за місцем проживання бізнесменів у Києві та Донеччині виявили документацію з доказами здійснення незаконних торговельних операцій з т. зв. «ДНР».

Оперативники СБ України також вилучили 500 тисяч гривень, 20 тисяч доларів США, 15 тисяч євро та банківські картки, через які проводилися нелегальні оборудки.

Накладено арешт на банківські рахунки комерційної структури, на яких знаходиться понад п’ять мільйонів гривень.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 258-5 Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство.