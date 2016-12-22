До 8 років позбавлення волі засуджено прокурорів-хабарників з Краматорська
Зловмисникам призначено покарання у вигляді восьми років позбавлення волі з конфіскацією всього майна.
Ізюмський міськрайонний суд Харківської області визнав винними колишнього прокурора Краматорська та його заступника, які вимагали 100 тисяч гривень хабара за непроведення перевірок господарської діяльності підприємців, повідомляє прес-центр СБУ.
Співробітники СБ України спільно з прокуратурою затримали здирників у минулому році «на гарячому» під час одержання однієї з частин неправомірної вигоди.
Зловмисникам призначено покарання у вигляді восьми років позбавлення волі з конфіскацією всього майна.