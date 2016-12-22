Житель Черкаської області знайшов авіаційну бомбу

21 грудня в селі Іваньків Канівського району Черкаської області під час проведення земельних робіт у власному домогосподарстві громадянин виявив артилерійський снаряд часів війни. Небезпечну знахідку було ідентифіковано як снаряд калібром 105 мм. Для обстеження території та знищення знахідки на місце події виїхали сапери аварійно-рятувального загону спеціального призначення ДСНС України, повідомляє прес-служба ДСНС.

Того ж дня з с. Григорівка надійшла інформація від місцевого жителя, який під час збирання хмизу натрапив на підозрілий предмет, схожий на авіаційну бомбу. Фахівці ДСНС України, виявлений у півтораметровій ямі предмет, ідентифікували, як 250 кг авіаційну бомбу.

Місце виявлення небезпечної знахідки огороджене та знаходиться під охороною співробітників відділу Нацполіції до моменту її знищення саперами Управління ДСНС України у Черкаській області.