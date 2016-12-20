В Житомирській області рятувальники витягли автомобіль зі ставка

20 грудня о 09.45 до Служби порятунку «101» Ружинського району Житомирської області надійшло повідомлення про те, що в ставку села Голубівка знаходиться легковий автомобіль Volvo і для того, щоб його вилучити, необхідна допомога рятувальників, повідомляє прес-служба ДСНС.

До прибуття рятувальників працівники поліції за допомогою човна допомогли водієві вибратися з автомобіля. Бійці ДСНС України, які прибули за викликом встановили, що автомобіль опинився на проламаній кризі поблизу берега, а передня частина автомобіля занурена у воду.

Постраждалого водія транспортували до автомобіля швидкої допомоги. Після цього, за допомогою пожежного автомобіля та троса, розпочали роботи з витягання автомобіля. Близько 11.40 автомобіль був вилучений з водойми.