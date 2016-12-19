На польських підприємствах працюють від 10% до 60% українців

Про це він сказав у прямому ефірі Шустер LIVE: “Проблема еміграції приголомшлива: на польських підприємствах так багато працює українців (десь 10%, а десь 60%), що там навіть роздруківки на двох мовах. І вони працюють не інженерами, а чорноробами. Рекрутинговим агенціям вигідніше влаштовувати сотні, а не окремих інженерів. У 2014 видано дозволів на роботу на 950% більше, ніж у 2013. Цього року видано дозволів більше 600 тисяч. Тільки в Польщі більше мільйона людей. Їх багато в Португалії, на острові Капрі – це Полтава, Житомир, Вінниця, Луганщина – там вся Україна. Там люди з вищою освітою”.