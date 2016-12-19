Олексій Мочанов: "На передову поставляється техніка, яка там не потрібна - техніка концерну "Богдан "

Олексій Мочанов, ведучий проекту 3S.tv, розповів, що «На виставці Укроборонпрому, яка не так давно проходила в Києві, ми всі могли бачити, що представлені були броньовані авто, які можуть стати в нагоді лише для розгону демонстрацій і поліцейських операцій. Це не техніка для передової. Але Свинарчуку це не цікаво, йому цікавіше напхати на передову бронеавтомобілі для розгону демонстрацій, які випускає концерн "Богдан". Коли ми намагалися замовити шини для передової на заводі в Білій Церкві, нам сказали почекати і постояти в черзі. І нам довелося купувати шини в Омську. Це при тому, що багато хто говорить не купувати російські товари. А як їх не купувати, якщо українські виробники не роблять їх вчасно і в потрібній кількості? "