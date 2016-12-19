Міхеїл Саакашвілі розкрив схему угоди із закупівлею зброї для українських військових

Міхеїл Саакашвілі, екс-голова Одеської ОДА (2014-2016) в прямому ефірі Шустер LIVE: "Україна купує двигуни до БТР-80 в Молдові. Виявилося, що посередник в цій операції - нібито німець з татарським ім'ям Ширін Набієв, у якого є адреса mail. ru, він також торгує б / у автомобілями. Таким чином Україна офіційно купує двигуни в Німеччині, а реально вони їдуть через Одеську область, при цьому посередник закупівлі зброї - дрібний торговець, який одержує навару на цьому в 2,5 разу. На цій угоді заробили 4600000. Всього на збройних закупівлях заробили за рік більше 3 мільярдів. Хто займається цими справами? Заступник голови РНБО Гладковський "