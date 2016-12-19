СБУ викрила мережу розповсюдження спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації, що контролювалися з Росії

Розгалужену мережу продажу спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації — GPS-трекерів з вбудованими надчутливими мікрофонами викрила на Одещині Служба безпеки України під процесуальним керівництвом прокуратури, повідомляє прес-центр СБУ.

Пристрої були виготовлені російським підприємством, що тісно співпрацює з ФСБ, на замовлення української структури — одного з провідних учасників вітчизняного ринку з продажу GPS-трекерів. При цьому росіяни за допомогою конструктивних особливостей та спеціального програмного забезпечення мали можливість активувати мікрофони трекерів та негласно прослуховувати розмови.

Приховуючи від клієнтів додаткові можливості пристроїв з негласного прослуховування, представники українського підприємства продавали їх на території України через розгалужену мережу магазинів з реалізації портативної електроніки.

Під час обшуків у Дніпрі та Одесі співробітники СБУ вилучили велику кількість GPS-трекерів з вмонтованими мікрофонами, приладів блокування радіосигналів (глушилки), готівку, отриману від реалізації СТЗ, документальні матеріали та комп’ютерну техніку з даними щодо замовлення та реалізації пристроїв.

Також правоохоронці затримали директора української фірми, який організував незаконну оборудку. Йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 359 Кримінального кодексу України. Триває слідство.

Встановлюються інші причетні до протиправної діяльності та дійсні мотиви розповсюдження в Україні «шпигунської» техніки з країни-агресора.