На безвіз можуть розраховувати тільки власники біометричних паспортів

Постійний коментатор Української служби Польського радіо, Перший секретар з консульських питань Посольства України у Польщі Дмитро Горбань пояснює, що після впровадження безвізового режиму між ЄС та Україною, скористатися ним зможуть тільки громадяни, які матимуть біометричні паспорти.

- Біометричний паспорт був одною з основних вимог Європейського Союзу в питанні лібералізації візового режиму з Україною. Основною різницею звичайного закордонного паспорта та біометричного є наявність у біометричному безконтактного електронного носія, так званого чіпу, в якому міститься інформація про людину, в тому числі відцифровані відбитки пальців власника паспорта. Це дозволяє ідентифікувати цю особу під час проходження нею паспортного контролю при перетині кордону. Тепер немає можливості оформити закордонний паспорт без електронного чіпу, до якого вносяться відбитки пальців. Ця вимога, однак, не стосується дітей віком до 12 років. Всі інші громадяни зобов’язані здати відбитки пальців, щоб потім їх було занесено до безконтактного електронного носія інформації.

- На початку липня цього року Верховна Рада прийняла зміну до законодавства щодо документів, які підтверджують громадянство України, посвідчують особу або її спеціальний статус, спрямовані на лібералізацію візового режиму між Європейським Союзом та Україною.

- Якщо говорити про основні зміни, то хотів би відмітити одну. Тепер не передбачено для громадян України оформлення двох паспортів для виїзду за кордон. Я маю на увазі, двох біометричних паспортів. Біометричний паспорт може бути тільки один. Якщо в людини був вже паспорт іншого зразка, то він залишається до кінця терміну його дії, але другого біометричного паспорта немає можливості, щоб оформити. Іншою зміною, про яку я би хотів сказати – це повне скасування можливості продовження терміну дії закордонного паспорта. Раніше така можливість була, але хочу наголосити, що такий продовжений паспорт не визнавався дійсним ні в Україні, ні на території Європейського Союзу, оскільки згідно нормам законодавства, паспорти, термін дії яких перевищує 10 років, не вважаються дійсними. Продовжений паспорт давав право повернутися в Україну.

Хотів би теж вказати ще на один момент – внесення імені та прізвища до паспорта. Тепер транслітерація за латинськими літерами відбувається виключно відповідно до транслітерації в попередніх документах, або в документах, які посвідчують факт народження чи зміни прізвища - наприклад, укладення шлюбу на території іноземної країни. Тепер звернутися з проханням щоб написати ім’я чи прізвище так, як ви вважаєте за доцільне, вже не буде можливим.

- У законі прописано принципи функціонування єдиного державного демографічного реєстру.

- Розпорядником інформації, що міститься в Єдиному державному демографічному реєстрі, є Державна демографічна служба України. Ця інформація поширюється тільки у визначених законодавством випадках і тільки в разі надання такої згоди від власника даних. При оформленні біометричних паспортів, орган, який здійснює це оформлення, приймає документи, повинен провести ідентифікацію особи, яка звертається. Якщо немає можливості підвтердити особу цієї людини, тоді проводиться додаткова перевірка. Якщо це теж не дає результатів, тоді ідентифікація особи відбувається на підставі рішення суду за юридичними фактами, які мають значення в даному випадку. Це стосується тих осіб, які були зареєстровані на території Автономної республіки Крим, а також на територіях, тимчасово підконтрольних терористичним угрупуванням в Луганській та Донецькій областях. В такому випадку, якщо громадянин не має можливості документально підтвердити свою особу, тоді він може звертатися до суду і подавати документи, які можуть бути розглянуті судом, тобто свідоцтво про народження, інші документи, на підставі яких суд приймає рішення. А на підставі рішення суду відповідний орган має вже можливість прийняти документи для оформлення біометричного паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

Джерело: Польське радіо