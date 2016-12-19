У Львові ліквідована пожежа в «Інституті патології крові та трансфузійної медицини»

18 грудня о 06.34 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в місті Львові по вулиці Чупринки, 45 на 2-му поверсі 5-поверхової будівлі «Інституту патології крові та трансфузійної медицини», повідомляє прес-служба ДСНС.

На місце події негайно були направлені пожежно-рятувальні підрозділи. Вогнеборці за лічені хвилини прибули на місце події та оперативно приступили до ліквідації займання. Пожежа спричинила задимлення у будівлі, тому рятувальники прийняли рішення вивести із лікарні людей, щоб гарантувати їхню безпеку. Загалом на свіже повітря було виведено 117 осіб. Під час проведення робіт з ліквідації пожежі вогнеборці працювали в апаратах захисту органів дихання. Пожежу локалізували о 06.50 та повністю ліквідували о 06.59.

До ліквідації пожежі залучили 39 рятувальників та 7 одиниць спецтехніки. Травмованих і загиблих на місці події не було. Причина пожежі встановлюється.