Напередодні католицького Різдва Україну та Польщу з’єднає потяг

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Перший рейс електропоїзда «Інтерсіті+» очікується напередодні католицького Різдва, повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

А поки в рамках підготовки до започаткування курсування швидкісного потяга співробітники Львівського прикордонного загону спільно з митниками провели тестування проведення прикордонно-митного контролю.

Під час руху поїзда на шляху від станції «Львів» до станції «Мостиська-2» та у зворотному напрямку прикордонники з використанням переносних приладів паспортного контролю здійснили контроль лише бригади поїзда, без пасажирів. Були протестовані можливості здійснення прикордонного контролю під час руху електропоїзду та встановлено хронометраж часу, який необхідний для здійснення оформлення пасажирів та огляду вагонів, а також ознайомлення з конструктивними особливостями електропоїзда.

Також для відпрацювання чітких алгоритмів здійснення пропускних операцій та підготовки для більш комфортного перетину громадянами України та Польщі українсько-польського кордону аналогічне тестування заплановане на 19 грудня.