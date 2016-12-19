У районі населеного пункту Луганське відбувся бій між бойовиками та українськими військовими

Минулої доби бойовики продовжили обстріли наших позицій, переважно на Маріупольському та Донецькому напрямках. На Маріупольському зі 122-міліметрової артилерії було обстріляне Широкине. З мінометів різних калібрів – Талаківка, Водяне, Гнутове та Широкине. Зі стрілецької зброї – Павлопіль. По Мар’їнці вогонь вів снайпер. По Широкиному – танк.

На Луганському напрямку в районі Троїцького окупанти обстріляли наші позиції з мінометів. Новоолександрівка потрапила під вогонь гранатометів та великокаліберних кулеметів. Сизе, Жовте та Станицю Луганську обстріляли з стрілецької зброї.

На Донецькому напрямку зі 122-міліметрової артилерії та 120-міліметрових мінометів окупанти обстрілювали Луганське та Авдіївку.

В районі Світлодарської дуги близько 6-ї ранку російсько-окупаційні війська розпочали артилерійську підготовку із застосуванням мінометів і ствольної артилерії.

Українською стороною Спільного центру контролю та координації припинення вогню негайно було зроблено запит на введення режиму "тиші". Утім противник значними силами спробував здійснити обхідний маневр опорних пунктів Збройних Сил України в районі населеного пункту Луганське з метою вибити передові підрозділи сил АТО із займаних позицій і змінити лінію зіткнення сторін.

Українські бійці прийняли бій, у ході якого перехопили ініціативу, відкинули противника та здійснили контратаку у фланг противника.

Ворог був вимушений відійти, кинувши при цьому військове майно та спорядження російського виробництва.

За даними розвідки, втрати противника склали щонайменше 25 чоловік вбитими та до 30 поранених.

Протягом учорашнього дня окупанти неодноразово відкривали вогонь по наших позиціях на Світлодарській дузі та прилеглих населених пунктах зі 122-міліметрової артилерії та 120-міліметрових мінометів. В наслідок обстрілів пошкоджені об’єкти цивільної інфраструктури та лінії електропередач. Місто Світлодарськ та навколишні села залишилися без світла. Пізно ввечері три артилерійські снаряди розірвалися поблизу школи в Луганському.

Загалом минулої доби відбулося 24 обстріли, повідомляє штаб АТО.