Ворог знову активізувався: 40 обстрілів за добу
Окупанти вели бої з різних видів важкої та стрілецької зброї.
Водяне обстріляли зі 152 та 122-міліметрової артилерії. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – Лебединське, Талаківку, Павлопіль, Старогнатівку та Широкине. З озброєння БМП – Водяне.
На Луганському напрямку з мінометів і гранатометів російсько-окупаційні війська вели вогонь по Троїцькому та Станиці Луганській. Новозванівку обстріляли з протитанкових ракетних комплексів, гранатометів та великокаліберних кулеметів.
На Донецькому напрямку по Невельському вогонь вела 122-міліметрова артилерія. З мінометів, гранатометів, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї ворог обстріляв Луганське, Авдіївку та Майорськ.
Загалом зафіксовано 40 обстрілів, інформує штаб АТО.