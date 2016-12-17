Безвіз не дасть українцям права на працевлаштування та колективну безпеку

Про це повідомив премʼєр-міністр країни Майкл Рютте на своїй сторінці у Facebook. Зараз слово залишається за парламентом. Проте Рютте переконаний, що він теж дасть свою згоду.

Але чи отримають українці бажане? Адже, як відомо, угода, яка передбачає "тісні та тривалі відносини між Україною та ЄС на основі спільних цінностей, не надає їй статусу кандидата на вступ до Євросоюзу".

Угода хоч і "підтверджує співпрацю з Україною в сфері безпеки,... але не дає гарантії колективної безпеки або іншу військову допомогу".

Угода також не дає українцям додаткового права на працевлаштування, залишаючи це право за країнами-членами ЄС.

Висновок: кому потрібна країна з таким рівнем корупції, з таким рівнем бідності, з війною, яка не відомо, коли закінчиться і чи закінчиться взагалі, народом, який проявляє неймовірний героїзм та силу духу під час революції, але так і не навчився обирати достойних в керівні органи держави?.. Відповідь очевидна - ростіть, дорослішайте, а там побачимо.