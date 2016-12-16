Влаштувавшись на «віртуальну» роботу, жителі Миколаєва стали жертвами шахраїв

Влаштувавшись на «віртуальну» роботу, жителі Миколаєва стали жертвами шахраїв

Поліція встановлює місцезнаходження роботодавців, які ошукали потерпілих більш ніж на 160 тисяч гривень.

Джерело: Відомості

До миколаївських правоохоронців почали звертатись громадяни з повідомленнями про те, що стали жертвами шахрайських дій, повідомляє Відділ комунікації поліції Миколаївської області.

Шестеро потерпілих розповіли, що влаштувались працювати у фірму, яка нібито надавала можливість заробітку за допомогою соціальних мереж. Зі слів заявників, вони повинні були виконувати завдання, наприклад, переглянути відео в мережі Інтернет, залишити коментарі до нього або вподобання, але пакет таких задач потрібно було придбати за певною ціною. Їхня вартість також залежала і від кількості.

Потерпілі, спокусившись на обіцяні прибутки, купували «завдання», розраховуючи повернути і витрачене, і заробити чималі гроші.  

Згодом виявилось, що вкладені кошти громадян знаходяться на віртуальному рахунку, доступ до яких відсутній, а будь-які виплати зупинені. До того ж керівники фірми поспішно зникли. 

Збитки шістьох заявників, за їх підрахунками, становлять більше 3500 доларів США та понад 70 тис. грн. 

Слідчим відділенням Центрального відділу поліції ГУНП в Миколаївській області розпочаті кримінальні провадження за ознаками ч. 3 ст.190 КК України «Шахрайство», що карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років. 

Поліція встановлює місцезнаходження керівників фірми, а також інших постраждалих.

 

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