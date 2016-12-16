Влаштувавшись на «віртуальну» роботу, жителі Миколаєва стали жертвами шахраїв

До миколаївських правоохоронців почали звертатись громадяни з повідомленнями про те, що стали жертвами шахрайських дій, повідомляє Відділ комунікації поліції Миколаївської області.

Шестеро потерпілих розповіли, що влаштувались працювати у фірму, яка нібито надавала можливість заробітку за допомогою соціальних мереж. Зі слів заявників, вони повинні були виконувати завдання, наприклад, переглянути відео в мережі Інтернет, залишити коментарі до нього або вподобання, але пакет таких задач потрібно було придбати за певною ціною. Їхня вартість також залежала і від кількості.

Потерпілі, спокусившись на обіцяні прибутки, купували «завдання», розраховуючи повернути і витрачене, і заробити чималі гроші.

Згодом виявилось, що вкладені кошти громадян знаходяться на віртуальному рахунку, доступ до яких відсутній, а будь-які виплати зупинені. До того ж керівники фірми поспішно зникли.

Збитки шістьох заявників, за їх підрахунками, становлять більше 3500 доларів США та понад 70 тис. грн.

Слідчим відділенням Центрального відділу поліції ГУНП в Миколаївській області розпочаті кримінальні провадження за ознаками ч. 3 ст.190 КК України «Шахрайство», що карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.

Поліція встановлює місцезнаходження керівників фірми, а також інших постраждалих.