Савченко виключили з фракції "Батьківщина" в парламенті

Як повідомля сайт "Батьківщини", "життя засвідчило, що принципи і політичні переконання Надії Савченко та «Батьківщини» не збігаються.

Зокрема, «Батьківщина» виступає категорично проти будь-яких переговорів з терористами, проти амністії вбивць українців, проти легалізації бандугруповань на Донбасі.

Надія вважає, «що державницька позиція України не є чітко визначеною та доведеною щодо застосування саме такої термінології».

Фракція «Батьківщина» обговорила з Надією Савченко всі ці обставини та прийняла рішення про її виключення зі складу фракції".