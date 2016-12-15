Автомобіль з Савченко злетів з дороги в Одеській області

Автомобіль, в якому перебувала депутат Верховної ради України, колишня українська військовослужбовець Надія Савченко, через ожеледицю злетів з дороги в Одеській області.

Про це повідомила сестра Надії Віра Савченко. Помічниця депутата Тетяна Проторченко уточнила, що Савченко їхала на зустріч з виборцями.

Повідомляється, що Савченко в результаті дорожньо-транспортної пригоди не постраждала.

"В Одеській області неочищені і дуже слизькі дороги ... Результат: авто друзів злетіло з дороги. Але народ у нас на Україні дуже дружний! І небайдужий до чужої біди! За 30 хвилин ми знову на дорозі", - повідомила Віра Савченко.

На початку вересня Надія Савченко вже потрапляла в ДТП в Києві. Автомобіль, пасажиркою якого вона була, зупинився позаду поламаної машини. У цей момент ззаду в нього в'їхало ще одне авто.