У Рівному патрульні при затриманні злодіїв застосували зброю

Екіпаж патрульної поліції Рівного отримав повідомлення про те, що двоє невідомих намагаються проникнути у будинок. Прибувши на виклик, патрульні побачили зламані вхідні двері в помешкання. Відтак поліцейські прийняли рішення про входження на територію будинку, адже там, за ознаками, могли знаходитися зловмисники.

Правоохоронці попередили про можливість застосування зброї у разі вчинення опору зловмисниками, а також подали команду вийти з будинку з піднятими руками. У цей момент двоє невідомих спробували втекти від поліції через розбите вікно будинку.

В цей час ще один екіпаж патрульних прибув на підмогу колегам. Патрульні затримали одного зі зловмисників, другий намагався втекти через сусідське подвір’я, однак його теж затримали. При затриманні другого злодія одному з поліцейських довелося здійснити попереджувальний постріл у повітря. При затриманні один з патрульних отримав травму.

«Два екіпажі патрульних затримали «візитерів», грамотно і спокійно відпрацювавши операцію по протоколу – попередили, що працює поліція, попередили, що в разі непокори може бути застосовано зброю, стріляючи не на ураження, а в повітря – у вигляді аргументу переконання», – зазначив Арсен Аваков, подякувавши екіпажам рівненської патрульної поліції за службу.