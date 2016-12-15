У Житомирській області на водоймі втопився 8-річний хлопчик

14 грудня до Служби порятунку «101» в місті Малині Житомирської області надійшло повідомлення про те, що на водоймі в селі Іванівці втопилася дитина. На місце події виїхали бійці 13-ої Державної пожежно-рятувальної частини, повідомляє прес-служба ДСНС.

З’ясувалося, що п’ятеро дітей гуляли по льоду на місцевій водоймі. Раптово один із них — хлопчик, 2008 року народження, провалився під кригу. Його друзі відразу побігли повідомити про подію дорослих, які й викликали рятувальників.

Бійці ДСНС за допомогою надувного човна та страхувальних пристроїв відразу розпочали роботи щодо виявлення тіла хлопчика. Але в місті провалу дитини рятувальники знайшли лише його взуття, що плавало на поверхні. Зважаючи на темну пору доби, рятувальники були змушені зупинити пошуки. Вже наступного дня, 15 грудня, до пошукових робіт фахівці ДСНС залучили водолазів обласної комунальної аварійно-рятувальної служби на воді. О 11.20 вони виявили тіло хлопчика у водоймі та дістали його на поверхню.