Європарламент переніс розгляд українського безвізу на квітень
Європейський парламент оприлюднив нову дату розгляду питання про безвізовий режим для України.
Така інформація міститься в реєстраційній картці законопроекту на сайті ЄП, повідомляє «Українська правда».
За оновленою інформацією, українське питання буде поставлене на голосування 3 квітня.
За оновленим планом, це питання буде розглянуте в пленарному залі 3 квітня. Кілька днів тому Європарламент вже переносив прогнозну дату розгляду українського безвізу з 18 січня на 1 лютого. Тоді це пояснювали процедурними питаннями.
Примітно, що розгляд законодавчої ініціативи щодо скасування віз для Грузії відбудеться раніше, 2 лютого.