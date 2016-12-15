Європарламент переніс розгляд українського безвізу на квітень

Така інформація міститься в реєстраційній картці законопроекту на сайті ЄП, повідомляє «Українська правда».

За оновленою інформацією, українське питання буде поставлене на голосування 3 квітня.

За оновленим планом, це питання буде розглянуте в пленарному залі 3 квітня. Кілька днів тому Європарламент вже переносив прогнозну дату розгляду українського безвізу з 18 січня на 1 лютого. Тоді це пояснювали процедурними питаннями.

Примітно, що розгляд законодавчої ініціативи щодо скасування віз для Грузії відбудеться раніше, 2 лютого.