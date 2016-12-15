На Запоріжжі затримали гвалтівника, він же вбивця, дівчини

До Запорізького відділення поліції Дніпровського відділу ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення по телефону від 51-річного мешканця села Лежино. Чоловік повідомив, що напередодні його дочка 1993 року народження перебувала у бабусі в селі Новостепнянськ. О 20 годині вона, не дочекавшись маршрутного таксі з Новостепнянська, сіла у автомобіль. Приблизно о 21.30 дівчина зателефонувала батькові та повідомила, що знаходиться поблизу цвинтаря в селі Лежино. Коли батько приїхав на місце зустрічі, доньки не було.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група та керівники відділення поліції. На території цвинтаря були знайдені речові докази, які належали як зловмиснику, так і потерпілій. Тож відомості про подію слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

До пошуків зниклої жінки підключилися працівники кримінальної поліції обласного Главку, Дніпровського відділу та Запорізького відділення поліції. Оперативники, відпрацьовуючи територію, знайшли очевидця, який повідомив, що дівчину «підібрав» водій автомобіля «ВАЗ» світлого кольору. Працівники кримінальної поліції встановили коло осіб, які мають схожі автівки.

В результаті оперативники вийшли на раніше неодноразово засудженого мешканця Оріхівського району 1981 року народження. Під час санкціонованого обшуку у його гаражному приміщенні поліція виявила схожий за описом автомобіль зі слідами крові у салоні та багажнику.

Наступного дня зловмисник потрапив у засідку, яку влаштували працівники кримінальної поліції. Нелюд вказав оперативникам місце знаходження тіла, де його і виявили громадські активісти, які допомагали правоохоронцям.

Розслідування триває. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Йому загрожує позбавлення волі на строк до п'ятнадцяти років або довічне ув’язнення.