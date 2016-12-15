СБУ затримала на хабарі заступника начальника управління Житомирської митниці

Правоохоронці встановили, що посадовець систематично отримував хабарі від місцевих мешканців, власників автівок із іноземною реєстрацією за не притягнення їх до адміністративної відповідальності за перевищення терміну перебування транзитного транспорту в Україні. "Такса" чиновника становила в середньому двісті доларів США за кожну машину. За таку ж суму, сплачену за календарний рік, митник гарантував і надалі не притягувати громадян до відповідальності.

Оперативники спецслужби затримали заступника начальника управління після одержання п’яти тисяч гривень хабара від чергового власника авто. За грошима посадовець приїхав після завершення робочого дня до будинку автовласника.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.