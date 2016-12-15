Скандальний пастор Сандей Аделаджа відновив свої проповіді

Скандальний пастор Сандей Аделаджа, не дивлячись на те, що він є фігурантом справи про велике шахрайство, знову відновив свої провіді.

Нагадаємо, проповідник підозрюється в організації фінансової афери Кing's Capital. Деякі з постраждалих, втративши майно, наклали на себе руки. Аделаджі загрожує до 12-ти років в'язниці. Однак, незважаючи на це, він знову відновив свої проповіді.

Потрапити до нього непросто - новим учасникам необхідно заповнити анкету. Зустрічі - в секретному місці, пускають за списками. На офіційному сайті церкви пишуть: тут допомагають вдовам, працюють з інвалідами, безпритульними і навіть допомагають позбутися від нерозділеного кохання.

Прославився проповідник не тільки велелюбністю, але й діловою хваткою. Переконував адептів вкладати гроші в нігерійський банк "Кінгс Кепітал", обіцяв великі відсотки. Пропонував закласти і квартири. Потім банк несподівано лопнув. Почався судовий розгляд, але Аделаджа все ще на волі.

Під час останньої проповіді, розповідають очевидці, легко і з посмішкою переконує - він чесна людина, це правосуддя помиляється.

Серед інтересів Сандея Аделаджі не тільки церква і бізнес, а й політика. У 96-му до його церкви приєднався і епатажний майбутній мер Києва Леонід Черновецький. А в 2004 Сандей Аделаджа ходив по Майдану в помаранчевому шарфі зі словами: "Бог дав нам Україну в свої руки". Під час останнього Майдану, коли в Києві свистіли кулі, про Аделаджі не чули. А тепер він знову повернувся.