Україна готова компенсувати 111 тисяч євро за зберігання Скіфського золота

За словами Павла Петренка, Україна виплатить 111 тисяч євро за зберігання Скіфського золота в музеї Амстердама: «Якщо не буде апеляції з боку Російської сторони, то колекція буде повернута в Україну навіть менше ніж за рік. Ми компенсуємо витрати музею, який зберігав Скіфське золото. Думаю, це питання буде винесено на засідання уряду і він прийме відповідне рішення. Переконаний, що колекція із 2 тисяч експонатів, яка збережеться в Україні, вартує того, щоби виплатити ці гроші».