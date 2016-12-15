Бойовики обстріляли Кримське з мінометів, зенітних установок та великокаліберних кулеметів

Минулої доби російсько-окупаційні війська обстрілювали наші позиції на всіх напрямках. На маріупольському з мінометів різних калібрів окупанти вели вогонь по наших позиціях в районі Красногорівки, Лебединського та Широкиного. Новотроїцьке та Водяне зазнали обстрілів з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. По Красногорівці та Новотроїцькомувогонь вів снайпер.

На Луганському напрямку бойовики з мінометів обстрілювали Кримське та Троїцьке. А з гранатометів різних систем – Попасну, Лопаскіне, а також Станицю Луганську.

На Донецькому напрямку з мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів окупанти обстрілювали Авдіївку. По Луганському, крім великокаліберних кулеметів вогонь вів і снайпер.

Двічі бойовики обстрілювали і населені пункти. З стрілецької зброї – Майорськ, а з мінометів, зенітних установок та великокаліберних кулеметів – Кримське.

Загалом відбулося 18 обстрілів, інформує штаб АТО.