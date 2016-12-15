Японія допоможе українській поліції впровадити високотехнологічні проекти реагування на виклики

Надзвичайний та Повноважний Посол Японії в Україні Шигекі Сумі і т.в.о. Голови Національної поліції України Вадим Троян відвідали Головне управління Національної поліції в м. Києві. Іноземний дипломат ознайомився з роботою чергової частини, відділу служби «102» та системою централізованого управління нарядами поліції «Цунамі».

Вадим Троян та Шигекі Сумі обговорили можливе залучення японської сторони до модернізації існуючих систем та впровадження нових високотехнологічних проектів реагування на виклики, здатних суттєво підвищити якість роботи поліцейських підрозділів та їхню оперативність.

За результатом нещодавнього візиту в Японію Міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова, японська сторона погодилася розглянути можливості свого залучення до таких проектів розвитку Національної поліції України як впровадження «Системи регулювання патрулювання», «Системи цифрового радіо» та «Центр управління дорожнім рухом».

З метою попередньої оцінки вже наявної матеріально-технічної бази та визначення подальших кроків для її модернізації представникам японського посольства було детально розглянуто специфіку роботи служби «102» та систем централізованого управління нарядами поліції «Цунамі».

«Сучасні технології збільшують не тільки якість роботи чергової частини, а й допомагають оперативно реагувати на дзвінки громадян. Тож ми постійно працюємо над оновленням систем та програм, які використовуються у роботі важливих підрозділів», – підкреслив Вадим Троян.

На сьогоднішній день на добове чергування служби 102 міста Києва заступає 15 операторів call-центру. За добу один оператор в середньому опрацьовує 300 телефонних звернень громадян, що становить 4,5 тисяч звернень за зміну.

Крім того, для опрацювання та реагування на виклики на добове чергування заступають 11 диспетчерів-чергових (10 відповідають кожний за свій район + 1 старший зміни, який контролює їх роботу). Вони безпосередньо керують роботою патрульних нарядів поліції та слідчо-оперативних груп, слідкують за своєчасністю та якістю відпрацювання завдань.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Японія передасть поліції України понад 9,5 тисяч комплектів зимового однострою для дільничних офіцерів поліції.