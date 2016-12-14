Українські діти навчатимуться 12 років

Відповідне рішення було прийнято на засіданні у середу.

Міністр освіти і науки Лілія Гриневич, яка й представила цю концепцію, повідомила, що за останніми дослідженнями, змін у середній освіті хочуть 76% українців.

Згідно з концепцією нової української школи, передбачається перехід на 12-річне навчання і старт нової української школи вже у 2018-2019 навчальному році.

Концепція передбачає перехід від школи знань до школи компетентностей.

"Це не означає, що в школі пропадуть знання. Знання зараз накопичуються з драматичною швидкістю – діти вже не йдуть в школу за знаннями, для цього є інтернет, дуже багато різних ресурсів. Їх треба навчити, як ці знання використовувати, класифікувати, як відрізнити добро від зла і як знайти ті знання, які тобі потрібні для вирішення індивідуальної життєвої ситуації чи професійного виклику", - додала Гриневич.

Компетентності включають ядро знань, стійкі вміння та навички і цінності.

Основні пріоритети: спілкування державною (і рідною у разі відмінності) мовами, спілкування іноземними мовами, математична компетентність, основні компетентності в природничих науках і технологіях, інформаційно-цифрова компетентність та уміння вчитися впродовж життя.

А також – ініціативність і підприємливість, соціальна та громадська компетентність, обізнаність та самовираження у сфері культури, екологічна грамотність та здорове життя.

При цьому якраз останніх зі списку критично не вистачає українській школі, хоча саме вони дуже важливі для людини у ХХІ столітті.