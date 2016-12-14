На Донеччині СБУ затримала інформатора бойовиків (відео)

Інформатора одного з терористичних угруповань затримала Служба безпеки України у районі проведення антитерористичної операції.

Подільник бойовиків працював безпосередньо біля лінії зіткнення та передавав своїм кураторам інформацію про місця дислокації та переміщення українських підрозділів.

Оперативники спецслужби затримали зловмисника в одному з райцентрів Донеччини. Під час обшуку правоохоронці вилучили у нього доказові матеріали, що підтверджують його агентурну діяльність на користь НЗФ, а також зброю та боєприпаси.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України.