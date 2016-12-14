У районі АТО виявлено чотири схованки зі зброєю

Чотири схованки зі зброєю викрили за останній тиждень співробітники Служби безпеки України у районі проведення антитерористичної операції.

Зі схронів, що були облаштовані у Донецькій (Широкине) та Луганській (Старобільськ) областях оперативники спецслужби вилучили сім реактивних протитанкових гранат РПГ-26 та РПГ-22, дві протипіхотні міни ОЗМ-72, шість гранат, підствольний гранатомет із трьома пострілами та понад дві тисячі набоїв різного калібру.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.