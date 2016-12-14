Бойовики продовжують обстрілювати українські позиції зі 120 та 82-міліметрових мінометів
Загалом зафіксовано 15 обстрілів.
Минулої доби російсько-окупаційні війська продовжили застосовувати 120 та 82-міліметрові міномети обстрілюючи Кримське, що на Луганському напрямку. Також, з гранатометів та стрілецької зброї окупанти вели вогонь по Станиці Луганській.
На Донецькому напрямку з 82-міліметрових мінометів російсько-окупаційні війська вели вогонь по Луганському та Новоолександрівці, а з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – по Авдіївці і Верхньоторецькому. По Луганському вогонь вів снайпер.
Під вогонь 152 міліметрової артилерії потрапили наші позиції в районі Бердянського, а 122 міліметрової – Широкине. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї бойовики обстрілювали Мар’їнку і Талаківку, що на Маріупольському напрямку. Загалом зафіксовано 15 обстрілів, інформує штаб АТО.