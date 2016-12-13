Скандальна 24-річна заступник Авакова отримує по 1000 грн у день

Скандальний заступник глави МВС з питань євроінтеграції Анастасія Дєєва, що відзначилася відвертими фотографіями, в листопаді отримала 28 тисяч гривень заробітної плати. Про це йдеться у відповіді Міністерства внутрішніх справ на запит "Українських новин".

"Розмір посадового окладу заступника міністра становить 14 000 гривень. Крім посадового окладу, заступнику міністра встановлена ​​надбавка за інтенсивність праці - 14 000", - повідомили в МВС. За п'ять днів жовтня, Дєєва отримала зарплату в 5600 гривень. Тобто, понад тисячу гривень в день.

"Розмір нарахованої заробітної плати заступнику міністра внутрішніх справ Дєєвої Анастасії Євгенівні за жовтень 2016 становила 5600 грн. Після утримання податків і зборів заступнику мінстра виплачено 4 508 грн. Розмір нарахованої заробітної плати за листопад 2016 склав 28000 грн. Після утримання податків і зборів виплачено 22 540 грн. ", - підкреслили в МВС.

Таким чином вона отримує по 1000 грн в день при 24-денному робочому місяці. Нагадаємо, Анастасія Дєєва була призначена на посаду заступника Міністра внутрішніх справ з питань європейської інтеграції Розпорядженням КМУ №806 від 26 жовтня 2016 року. Також в МВС підтвердили, що призначення Дєєвої відбувалося без конкурсу.

Як повідомляла "Країна", Аваков витратив $ 2 000 на поїздку до Японії з Дєєвою. З'явилися фото розкішного життя сестри заступника міністра МВС Дєєвої. На фотографіях на своїй сторінці в Instagram дівчина позує в одязі бренду рівня Louis Vuitton, Gucci і Chanel, в машині Range Rover, біля басейну.