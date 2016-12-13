На кордоні за наданням статусу біженця звернувся блогер із Росії

Сьогодні у пункті пропуску «Нові Яриловичі» під час прикордонного контролю прикордонники Чернігівського загону встановили, що в росіянина, який прямував на вхід в Україну, був відсутній паспорт громадянина Росії для закордонних поїздок, що унеможливлювало його пропуск через державний кордон України, повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

Натомість 46-річний чоловік звернувся до прикордонного наряду із заявою про бажання отримати статус біженця в Україні. У ході бесіди він заявив, що є блогером, а за свою активну громадянську діяльність та релігійні уподобання піддавався в Росії переслідуванню.

Після оформлення відповідних документів, для прийняття правового рішення, громадянина направлено до Управління Державної міграційної служби України в Чернігівській області.