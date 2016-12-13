СБУ затримала офіцера-зрадника, який, перебуваючи в полоні, перейшов на бік терористів

«Служба має беззаперечні докази (показання свідків та оперативно-технічні матеріали) того, що зрадник співпрацював з розвідувальними структурами бойовиків, що підконтрольні російським спецслужбам, і навіть займав там одну з керівних посад», – підкреслив Маяков.

Зокрема зібрані свідчення офіцерів розвідки 8-го армійського корпусу сухопутних військ ЗСУ, військовослужбовців 30 ОМБр, представників ДУК "Правий сектор", які, перебуваючи у полоні, бачили співпрацю зрадника з терористами "ДНР" та спецслужбами РФ.

До полону терористів він потрапив у серпні 2014 року під час ведення перемовин щодо можливого обміну пораненими і тілами загиблих. Незабаром зрадник погодився на пропозицію співпраці від кадрового співробітника російських спецслужб.

До його обов’язків входив збір, обробка та узагальнення інформації стосовно сил АТО. «Зрадник отримав військову форму російського зразка, табельну зброю, службове посвідчення, зарплату та авто з шофером», - зауважив Олександр Ткачук.

Він додав, що колишній український офіцер неодноразово виїжджав до Російської Федерації, зокрема Ростова-на-Дону, для інструктажів від кадрових працівників російських спецслужб. Також він був відомий серед колег-терористів під прізвиськами «луїз», «дядя ваня», «полковник», «иван николаевич» тощо.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній організації) Кримінального кодексу України. Затриманому повідомлено про підозру. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Слідчі дії тривають.